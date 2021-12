Boneca com característica humana faz programa por R$ 5 mil

Criada com cyberskin, material que imita a textura da pele humana, a real doll (boneca real) Valentina está fazendo o maior sucesso com os homens. Após ter a "virgindade" leiloada por R$ 100 mil, agora ela virou "bonequinha de luxo": cada programa custa R$ 5 mil.

Depois de passar seis meses sendo montada nos Estados Unidos, Valentina finalmente chegou às mãos do seu dono, Rodolfo Elsas, que teve que desembolsar cerca de R$ 38 mil. Mas ele garante que valeu a pena pagar cada centavo do preço tão elevado. "Ela é perfeita. Minha mulher de verdade já me custou mais do que isso", brinca.

Quem está pensando que Rodolfo criou a boneca por carência, engana-se. A ideia surgiu em março deste ano, quando ele participou de uma exposição de bonecas infláveis em São Paulo. Trabalhando com produtos eróticos há 3 anos, ele resolveu criar uma boneca capaz de dar prazer aos homens.

Sem se apaixonar, Valentina pode proporcionar uma boa noite de prazer: além do sexo convencional, dá para fazer anal e oral. Se na hora do 'rala e rola' o corpo humano esquenta, o de Valentina não é muito diferente. "Ao colocá-la na banheira com água quente, a temperatura do corpo dela sobre e fica bem quentinha", garante Rodolfo.

Quanto à limpeza, ele tranquiliza os marmanjos. "Ela é higienizável, podendo substituir o canal vaginal e os grandes e pequenos lábios", explica.

Apesar de Valentina já ter perdido a "virgindade", Rodolfo acredita que a segunda vez pode ser ainda mais inesquecível. Alguém aí se habilita?

Fuga e poder - O psicólogo e psicanalista Rogério Barros alerta que a procura pela boneca pode estar relacionada ao homem ter dificuldades de lidar com sua parceira. "Tem homens que são casados com uma mulher 'santa' e eles buscam fora uma mais 'assanhada' , pois muitas vezes é difícil a mulher ter as duas características juntas", explica.

Para a sexóloga Walkíria Fernandes, a relação com a boneca pode representar uma fuga do relacionamento de verdade, além de "fazer com que o homem tenha sensação de domínio e poder".

