Bombril relança esponja ‘Krespinha’ e é acusada de racismo na web

Definindo em seu site oficial como “perfeita para a limpeza pesada”, a Bombril lançou uma esponja de aço inox com o nome “Krespinha”, que foi apontada como uma associação pejorativa ao cabelo crespo. Na manhã desta quarta-feira, 17, o assunto foi um dos temas mais comentados do Twitter, com a hashtag #BombrilRacista.

Um usuário do Twitter apontou referências a Ku Klux Klan, grupo supremacista branco, na propaganda de um produto do mesmo nome que foi lançada nos anos 50. Na propaganda da “Krespinha”, da S.A. Barros Loureiro Indústria e Comércio, lançada em 1952, a divulgação levava uma menina negra no logo, personificando a esponja na figura da garota.

Além disso, segundo o site, a campanha também trazia a frase “às suas ordens”, em tom de servidão.

Krespinha, a esponja de aço da Bombril, perpetua estereótipos racistas e imagens de controle que associam o corpo de mulheres negras ao trabalho doméstico pesado. O nome e o mkt é baseado em racismo. Fere historicamente a subjetividade de mulheres negras e segue firme no mercado. — Conecto pessoas através de livros na @winnieteca (@winniebueno) June 17, 2020

De acordo com informações do Portal UOL, o produto foi retirado do ar no site da Bombril, na manhã desta quarta-feira, 17. A Bombril publicou pela tarde um posicionamento pedindo desculpas.

Posicionamento da Bombril

