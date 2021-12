Bombeiros resgatam 27 corpos após deslizamento de terra em Niterói

O Corpo de Bombeiros já resgatou 27 corpos no Morro do Bumba, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 9. Na noite da última quarta, 7, a comunidade foi surpreendida por um deslizamento de terra que soterrou cerca de 200 pessoas. Equipes da Defesa Civil, da Polícia Militar e da Força Nacional de Segurança auxiliam nas buscas.



Niterói é a cidade que registra o maior número de vítimas (132); na capital, 60; em São Gonçalo, 16. Os demais municípios onde foram registradas mortes foram Petrópolis, Nilópolis, Paulo de Frontin e Magé. Desde terça, 212 pessoas já morreram em decorrência do temporal, segundo o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros chegou a notificar a ocorrência de 219 mortes, mas a informação foi retificada na noite de sexta. O número total, porém, pode aumentar.

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), disse que os bombeiros avaliam em 150 o número de corpos soterrados no Morro do Bumba. O prefeito da cidade, Jorge Roberto Silveira (PDT), decretou estado de calamidade pública.





Residências – Em decreto publicado na última quinta, 8, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, legalizou a retirada dos moradores de áreas de risco à força, caso haja necessidade. A polícia está autorizada a remover as pessoas que se recusarem a sair de suas residências que forem afetadas pelas chuvas.



Em entrevista coletiva na manhã de sexta, o prefeito afirmou que não há como alterar a decisão de desocupar as encostas para evitar que novos deslizamentos aconteçam.



No documento, o prefeito autoriza as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil a entrarem nos imóveis em caso de risco iminente.

Lixão no Morro do Céu - O aterro sanitário do Morro do Céu, em Niterói, foi interditado provisoriamente pela Defesa Civil Municipal na sexta após a ocorrência de dois deslizamentos e quedas de árvores que ocorreram em seus dois acessos.

Segundo a prefeitura de Niterói, foi realizada uma vistoria técnica na quinta pela Prefeitura e Defesa Civil Municipal. Os serviços no local continuarão na próxima segunda, 12.

adblock ativo