Bombeiros fazem rapel para salvar gato no 5º andar de prédio

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Bauru, em São Paulo, se arriscou neste domingo, 22, para salvar um gato. O animal ficou preso na tela de proteção da janela do quinto andar de um prédio.

O bichano ficou pendurado de cabeça para baixo por apenas uma das patas. Não tinha ninguém no apartamento no momento. Por isso, o resgate teve que ser feito pelo lado de fora do edifício.

Para isso, um bombeiro escalou o prédio usando equipamento de rapel. Cinco bombeiros participaram da ação, que durou cerca de uma hora.

O dono do gato chegou após o resgate.

