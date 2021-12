Bom Negócio comete gafe e vira piada nas redes sociais

O site de compra e venda online Bom Negócio, conhecido na internet pela URL 'bomnegocio.com' e pelos comerciais engraçados, virou piada nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 21, o grupo postou a foto de um casal com a mensagem "recebemos esta foto da Joanna e seu marido felizes com o carro comprado pelo bomnegocio.com". A imagem tinha origem no site de imagens Shutterstock e os internautas descobriram.

A farsa não durou muito e logo um usuário do Facebook postou a imagem no site do banco de imagens. A gafe no Facebook da empresa gerou novos posts e outras empresas se aproveitaram da onda criada pela mentira para divulgar seu negócio, bom ou não, com "Joanna e seu marido" como garotos propaganda. A mensagem não estava mais na conta do grupo nesta quinta-feira, 22.

