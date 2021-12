Bolsonaro vai pedir perícia independente da morte de Adriano Nóbrega

Na manhã desta terça-feira, 18, em entrevista coletiva, o presidente da República Jair Bolsonaro afirmou que fará pericia independente da morte do líder miliciano Adriano Nóbrega. O chefe do Palácio do Planalto disse que o exame esclarecerá as circunstâncias em que o fato ocorreu.

''Uma perícia independente vai dizer que se ele foi torturado ou se não foi, a que distância foram os tiros. E tinham dezenas de pessoas cercando uma casa, a conduta não é essa. A conduta é cercar e buscar negociação'', analisou Bolsonaro.

O presidente mencionou a análise feita pela revista Veja, e simulou que a causa da morte do miliciano, supostamente envolvido na execução da vereadora Marielle Franco, pode ter sido queima de arquivo.

"Pelo que tudo indica a própria revista Veja fez, não estou dando credibilidade a imprensa, a Veja fez uma matéria ouvindo peritos. Os peritos alegaram alí que pelo que tudo indica, o tiro foi à queima-roupa, foi queima de arquivo. Então interessa a quem a queima de arquivo? A mim? A mim não'', disse o presidente.

Na sentença publicada nesta segunda-feira, 17, o juiz da 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, Gustavo Gomes Kalil, revogou a obrigação do IML de manter o corpo de Nóbrega, passando para a Bahia a responsabilidade sobre autorizar a cremação, que já havia sido negada à familia .

Ainda em entrevista, o presidente ressaltou que a importância da análise da perícia independente acrescentando que facilitaria até na descoberta de dados de envolvidos na morte da vereadora Marielle Franco.

Posteriormente, Bolsonaro fez uma publicação em seu Twitter mencionando o caso.

- A quem interessa não haver uma perícia independente? Sua possível execução foi "queima de arquivo"? - Sem uma perícia isenta os verdadeiros criminosos continuam livres até para acusar inocentes do caso Marielle. pic.twitter.com/cmBP23V7e4 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 18, 2020

- PS.: quem fará a perícia nos telefones do Adriano? Poderiam forjar trocas de mensagens e áudios recebidos? Inocentes seriam acusados do crime? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 18, 2020

