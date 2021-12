Bolsonaro sobrevoa áreas atingidas por 'ciclone bomba' no Sul

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobrevoou neste sábado, 4, pelas áreas atingidas pelo "ciclone bomba", em Santa Catarina. Por volta das 8h20, ele chegou no aeroporto de Florianópolis e depois seguiu para a vistoria.

Bolsonaro desembarcou de máscara, tirou fotos e conversou com autoridades. A recepção do presidente foi feita pela vice-governadora Daniela Reineh, Além disso, também acompanharam a comitiva os senadores Dário Berger (MDB), Jorginho Mello (PL) e Esperidão Amin (PP).

Cerca de 165 cidades em Santa Catarina foram atingidas pelo ciclone, que causou 10 mortes. Ainda após o desembargue, o presidente fez uma reunião com autoridades catarinenses no aeroporto para comentar sobre o auxilio na reconstrução dos que sofreram danos com o ação.

