Bolsonaro lamenta rompimento e envia ministros e secretário para Brumadinho

O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta oficial no Twitter para lamentar o rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG). "Lamento o ocorrido em Brumadinho-MG", escreveu o presidente, informando que determinou deslocamento dos ministros do Desenvolvimento Regional (Gustavo Canuto), de Minas e Energia (Bento Albuquerque) e do secretario nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves.

