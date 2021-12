Bolsonaro: “Há exatos 3 anos tentaram me matar, agradeço a Deus pela sobrevivência”

O presidente Jair Bolsonaro lembrou nesta segunda-feira, 06,que há exatos 3 anos ele foi alvo de um atentado, com uma facada, durante um ato de campanha pelas eleições presidenciais de 2018, em Juiz de Fora (MG).

Foi o 1º atentado no Brasil contra 1 postulante ao Palácio do Planalto. O chefe do Executivo agradeceu a Deus por ter sobrevivido à facada. Disse ainda, que, hoje, se preciso for, daria “a vida pela liberdade”.

“Há exatos 3 anos tentaram me matar. Agradeço à Deus pela sobrevivência [sic]. Hoje, se preciso for, a vida pela liberdade”, disse no perfil do Twitter.

