Bolsonaro fará pronunciamento em cadeia nacional na noite desta terça-feira

O presidente Jair Bolsonaro vai fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV nesta terça-feira, 23. A fala está prevista para as 20h30 e deverá ter aproximadamente quatro minutos, segundo convocação a ser enviada às emissoras.

A expectativa é que o discurso aborde a campanha de vacinação contra a Covid e a situação atual na pandemia. A fala ocorre no momento em que o Brasil bate seguidos recordes de mortes causadas pelo coronavírus, em meio à falta de vacinas, colapso da rede hospitalar em diversos Estados e da troca no comando do Ministério da Saúde.

O presidente oficializou nesta terça-feira, 23, nomeação de Marcelo Queiroga para subsitituir o general Eduardo Pazuello à frente da pasta. As informações são do jornal Valor.

Pazuello deve assumir a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que deixará o Ministério da Economia para retornar ao Palácio do Planalto.

Bolsonaro já chegou a anunciar que faria um pronunciamento no começo de março, mas depois voltou atrás. Na ocasião, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) não informou a razão do cancelamento.

adblock ativo