Bolsonaro exalta cloroquina e reitera necessidade de sintonia com ministros

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), enfatizou nesta quarta-feira, 8, durante pronunciamento em rede nacional de televisão e rádio, a necessidade de seus ministros estarem de comum acordo com as suas ideias. Além disso, Bolsonaro ainda voltou a exaltar o uso da cloroquina no tratamento do coronavírus.

"Tenho a responsabilidade de decidir sobre as questões do país de forma ampla, usando a equipe de ministros que escolhi para conduzir os destinos da nação. Todos devem estar sintonizados comigo", disse o presidente.

Mais cedo, Bolsonaro e o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniram para tentar resolver as divergências que vinham acontecendo entre eles ao longo da semana. De acordo com a Folha de São Paulo, pessoas próximas ao presidente afirmaram que ele ainda estava disposto a exonerar o ministro.

Durante o pronunciamento, o presidente afirmou ter cumprimentado o médico Roberto Kalil pelo uso da cloroquina no tratamento da covid-19 e também pela aplicação em alguns de seus pacientes "mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes".

"Cumprimentei-o pela honestidade e pelo compromisso com o juramento de Hipócrates ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos [...] Passei a divulgar a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial", disse.

De acordo com o presidente, a medicação servirá no tratamento de pacientes com coronavírus, malária, lupus e artrite. Ele ainda diz contar com a chancela de médicos, pesquisadores e chefes de estado de outros países.

Enquanto se pronunciava em rede nacional de televisão e rádio, Bolsonaro foi mais uma vez alvo de protestos com os 'panelaços' em diversas localidades de Salvador e cidades brasileiras.

Bolsonaro é alvo de panelaços durante pronunciamento sobre o coronavírus No bairro da Pituba, em Salvador, moradores foram às janelas para bater panelas

