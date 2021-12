Bolsonaro diz que ministro do Meio Ambiente também vai a Brumadinho

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 25, no Twitter, que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também está a caminho de Brumadinho, na Grande Belo Horizonte, onde uma barragem da Vale se rompeu.

Nossa maior preocupação neste momento é atender eventuais vítimas desta grave tragédia. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 25 de janeiro de 2019

Bolsonaro já tinha anunciado numa mensagem anterior que determinou o deslocamento para o local dos ministros do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, além do secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves. O presidente afirmou também que "todas as providências cabíveis estão sendo tomadas". Ele também lamentou o ocorrido numa postagem.

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto Santos Cruz, classificou como "lastimável" o rompimento da barragem em Brumadinho (MG). "Deve ter alguma coisa [posicionamento do governo], mas é lastimável. Mais uma na mesma grande região", declarou o ministro, no Palácio do Planalto, em referência à tragédia de Mariana, no mesmo Estado, em novembro de 2015.

