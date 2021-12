Bolsonaro dá entrada em hospital para cirurgia de retirada de bolsa de colostomia

O presidente Jair Bolsonaro deu entrada neste domingo, 27, no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde será submetido a uma cirurgia de retirada da bolsa de colostomia na segunda.

Bolsonaro voou de Brasília a Congonhas acompanhado de vários de seus ministros, sua mulher, Michelle, e um de seus filhos, Eduardo. De lá, foi levado em comboio, sob forte proteção policial, ao Albert Einstein, onde deu entrada às 10h40. O presidente deve fazer exames preparatórios neste domingo. Na noite de sábado, seu porta-voz, Otávio Santana do Rêgo Barros, explicou que o presidente será operado na segunda às 6h, e ficará em repouso durante 48 horas. Neste período, será substituído pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que já assumiu o cargo interinamente durante a viagem de Bolsonaro ao Fórum Econômico Mundial de Davos (Suíça), de 21 a 24 de janeiro. Depois deste intervalo, Bolsonaro, de 63 anos, receberá os ministros no centro médico e permanecerá na capital paulista por até 10 dias.

Bolsonaro sofreu uma facada no abdômen em 6 de setembro durante um comício eleitoral em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele foi submetido a uma colostomia na cidade mineira e, no dia seguinte, foi transferido para o Albert Einstein, onde passou por um segundo processo cirúrgico e ficou 23 dias hospitalizado. Seu agressor, Adélio Bispo de Oliveira, foi detido. A investigação da Polícia Federal concluiu que ele agiu por inconformismo político, mas não contou com a ajuda para cometer o atentado.

