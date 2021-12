Bolsonaro comemora morte de Lázaro nas redes sociais: ‘CPF cancelado’

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) utilizou as redes sociais para comentar a morte de Lázaro Barbosa nesta segunda-feira, 28, após 20 dias de operação policial. O criminoso foi morto após confronto com a polícia no setor Itamaracá, em Águas Lindas de Goiás-GO.

"LÁZARO: CPF CANCELADO!", escreveu Bolsonaro em uma rede social. Na sequência, o presidente parabenizou os policiais militares de Goiás e disse que ‘o Brasil agradece’.

“Parabéns aos heróis da PM-GO por darem fim ao terror praticado pelo marginal Lazaro, que humilhou e assassinou homens e mulheres a sangue frio. O Brasil agradece! Menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. Bom dia a todos!”, publicou o presidente.

Em coletiva à imprensa, o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, disse que houve confronto entre policiais e Lázaro e que o fugitivo ‘descarregou a pistola’ contra os agentes.

“Nós queríamos que fosse preso e levado à Justiça para responder pelos seus crimes, mas ele disparou contra os policiais, que não tiveram outra escolha a não ser revidar”, afirmou.

Ainda de acordo com o secretário, o criminoso foi socorrido com vida para o Hospital Municipal Bom Jesus, em Águas Lindas de Goiás.

