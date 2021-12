Bolsonaro assina MPs que abrem caminho para nova rodada do auxílio emergencial

O presidente Jair Bolsonaro assinou duas medidas provisórias (MPs) que abrem caminho para o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial.

Segundo a Presidência do Senado, o Palácio do Planalto marcou a entrega das MPs para as 16h.

A primeira MP, com o desenho do novo auxílio, que pode atingir até 46 milhões de brasileiros, foi enviada na noite de quarta-feira ao Palácio do Planalto para assinatura de Bolsonaro. A segunda medida provisória, com a liberação de crédito extraordinário, foi finalizada pela equipe econômica na madrugada desta quinta.

Medidas provisórias têm força de lei assim que publicadas no "Diário Oficial da União". Precisam, contudo, de aprovação do Congresso para se tornar leis em definitivo. O prazo para votação é de 120 dias. Se esse limite não for cumprido, a MP perde validade.

No último dia 8, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o valor da parcela ficará entre R$ 175 e R$ 375. Bolsonaro chegou a afirmar em uma rede social, no mês passado, que serão quatro parcelas.

Segundo falas recentes de Guedes, a ideia é iniciar o pagamento da nova rodada no início de abril.

