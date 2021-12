Bolsa formação do Mais Médicos é reajustada

Portaria do Ministério da Saúde publicada, nesta segunda-feira, 10, no Diário Oficial da União reajusta a bolsa formação recebida por profissionais do Programa Mais Médicos de R$ 10.457,49 para R$ 10.482,93.

De acordo com a assessoria da pasta, o aumento é considerado burocrático, uma vez que o salário líquido pago aos médicos permanece em R$ 10 mil. O restante do valor publicado no Diário Oficial se refere à contribuição previdenciária, levando em consideração o novo salário mínimo.

A portaria entra em vigor nesta segunda, com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2014.

