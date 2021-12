Boi invade hospital e assusta equipe de plantão; assista!

Funcionários do Hospital Francisco Limongi, em Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro, tomaram um grande susto quando um boi invadiu as instalações da unidade.

O "paciente" correu pelos corredores e assustou a equipe de plantão, que também correu para não ser pisoteada. O incidente aconteceu em março, mas o vídeo só chegou agora às redes sociais e Youtube.

O flagrante foi registrado por câmeras do circuito interno do hospital e mostra funcionários desesperados tentando fugir do boi. Veja o vídeo:

