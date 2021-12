Boate Kiss: júri dos réus pelo incêndio é marcado para 1º de dezembro em Porto Alegre

O júri dos quatro réus pelo incêndio da Boate Kiss, que deixou 242 mortos em 2013, em Santa Maria, Região Central do estado, foi marcado para o dia 1º de dezembro, em Porto Alegre, a partir das 9h.

Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, sócios da boate, e Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, integrantes da banda que tocava na noite da tragédia, irão ao banco dos réus.

A data do julgamento foi agendada pelo juiz Orlando Faccini Neto, que assumiu nesta segunda-feira, 5, o 2º Juizado da 1ª Vara do Júri do Foro Central.

Faccini explica que a realização do júri nessa data dependerá da evolução da vacinação contra o coronavírus.

