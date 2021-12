Black Friday vira piada nas redes sociais

Com a frase "Tudo pela metade do dobro", os internautas brasileiros colocaram a sexta-feira de promoções no Brasil, a Black Friday, entre as principais brincadeiras propagadas na Internet. São os chamados "memes".

Usando hashtags como #FridayFiasco #BlackFraude os usuários reclamam dos preços, alegando que os valores praticados pelas empresas não fazem jus à promoção e ironizam o tema.

Black Friday no Brasil significa que eles vão cobrar metade do dobro! #BlackFraude — Rodrigo Mendonça (@mendoncarap) November 29, 2013

e ainda tem gente que acredita no black friday no brasil — Cássia Montel (@allboutcass) November 29, 2013

Black friday no Brasil: dia de pagar a metade do dobro! — Snneap (@DVSnneap) November 29, 2013

Enquanto houver esses impostos exorbitantes sobre produtos importado black friday no Brasil não terá mt graça.

— André Alves (@AndreAlves_96) November 29, 2013

Promoção com 1 real a menos, isso é brasil #blackfraude #BlackFriday — Amanda Mendonça (@AmandaGMendonca) November 29, 2013

brasil #blackfraude #blackfriday black o que??? ahuhauahu pic.twitter.com/MtggWNwOzZ

— Whatsapp Brasil (@whatsappsbr) November 29, 2013

