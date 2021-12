Black Friday: "filas virtuais" em sites geram reclamações

Os sites das Americanas e do Submarino apresentaram instabilidade e muitas pessoas não estão conseguindo acessá-los durante as primeiras horas da Black Friday, evento de megapromoções do comércio eletrônico e do varejo, que ocorre nesta sexta-feira, 29.

Ao acessar os dois sites, o internauta visualiza uma tela, onde explica que ele terá que enfrentar uma "fila" até conseguir entrar na página para poder visualizar as promoções.

A "fila virtual" está gerando muitas reclamações dos consumidores nas redes sociais. Veja algumas delas abaixo:

Nem tem como entra no https://t.co/QJu097Q5f9 por causa da Black Friday. — Cory, my immortal. (@RockAndGlee) November 29, 2013

Black Friday da Americanas: não cabe mais gente dentro da loja. — Anderson (@salvelegiao) November 29, 2013

O site da Americanas tá muito cheio e não consigo entrar, tô na fila Q Black friday, os pobre pira .-. — André (@fcjenigirls) November 29, 2013

Americanas e a Submarino estão fora desde ontem, lixo essa black friday — Alice Poeta (@alicepoeta) November 29, 2013

Site do @submarino travando a manhã inteira por conta do tráfego da Black Friday. — Vinícius Ramos (@RamosVinicius01) November 29, 2013

o submarino deve lucrar milhões por ano, agora investir o dinheiro em um servidor para aguentar a black friday, nada né — FÉRIAS! (@districtfire) November 29, 2013

