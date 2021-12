Black Bloc divulga dados de políticos em rede social

Os manifestantes adeptos do movimento Black Bloc divulgaram em rede social duas listas com nomes dos políticos ligados ao governo do Rio de Janeiro e ao governo federal.

A publicação, que foi feita na madrugada desta quinta-feira, 17, na página do grupo no Facebook, teve 29 compartilhamentos, 95 curtidas e mais de 20 comentários. Na postagem, o grupo convida os seguidores a estudarem sobre os políticos que tiveram seus dados pessoais divulgados. "Alguém aí topa estudar um pouco sobre essas pessoas ? Aí estão alguns dados interessantes.".

