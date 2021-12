Um caso raro fez com que um bezerro nascesse com duas cabeças em uma fazenda no sudoeste de Goiás. Apesar dos cuidados, ele não resistiu e morreu neste domingo, 8, cindo dias depois de nascer.

Durante o período em que esteve vivo, os proprietários improvisaram uma mamadeira para alimentar as duas cabeças com leite. O caso foi registrado em um vídeo (veja abaixo).

De acordo com o G1 nacional, um especialista em animais de grande porte informou que o caso não é comum de acontecer e que provavelmente se tratava de uma anomalia.

Da Redação Bezerro raro com duas cabeças morre em fazenda de Goiás

