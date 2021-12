Bebê é resgatado após ser enterrado vivo no Mato Grosso

Uma índia recém-nascida foi resgatada após ser enterrada viva no quintal de casa pela própria bisavó, em Canarana, a 838 km de Cuiabá, no Mato Grosso.

De acordo com o UOL, a Polícia Militar informou que a menina, que pertence à tribo Tamayura, ficou sete horas debaixo da terra até ser encontrada. A mãe da criança foi liberada, já a bisavó está presa.

O bebê foi encaminhado, na terça, 5, para o Hospital Regional de Água Boa, com suspeita de duas fraturas no crânio. Já nesta quarta, 6, segundo os médicos da unidade de saúde, a menina apresentou insuficiência respiratória. Ela, no entanto, não corre risco de morrer.

O resgate da recém-nascida, realizado após denúncia anônima, foi filmado pelos próprios policiais militares. Enquanto tentava cavar a terra para retirar a criança, um dos agentes pedia cuidado.

Ainda de conforme o UOL, a PM disse que uma denúncia anônima levou as autoridades ao local. O relato era que uma criança havia nascido morta e enterrada no quintal da casa.

