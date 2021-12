Bebê é internado com marcas de queimaduras de garfo em PE

Um bebê de nove meses foi internado no Hospital Novo de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, com queimaduras de garfo no peito. A criança também apresentava marcas de queimadura na boca.

O menino foi levado para o hospital pela mãe. Ela deixava o filho e as duas irmãs de 2 e 7 anos com a cunhada para ir trabalhar. De acordo com Jason Clemente, do Conselho Tutelar de Piedade, a mulher disse para a mãe da criança que a menina mais velha queimou o irmão, mas a garota nega a agressão. Uma vizinha também foi ouvida e disse que a suspeita vinha culpando outras pessoas pelo crime.

O garoto passou por exame de corpo de delito. O delegado Nehemias Falcão, responsável pelo Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), aguarda o resultado do exame para encerrar o inquérito. As crianças serão encaminhadas para uma creche no período que a mãe está trabalhando.

