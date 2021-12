Bebê baiano morre enquanto esperava transplante de intestino

O bebê baiano Pedro Gomes Oliveira, de 1 ano, morreu neste domingo, 9, enquanto aguardava os procedimentos burocráticos para viajar para fazer um transplante de intestino nos Estados Unidos. A família da criança conseguiu na Justiça que o governo federal custeasse a operação estimada em US$ 1 milhão.

O Sistema Único de Saúde (SUS) já tinha confirmado o pagamento da cirurgia, que seria realizada no hospital Jackson Memorial, em Miami. A família já estava com passaporte, mas aguardava a liberação do visto, contratação do transporte aéreo e outros trâmites.

Neste domingo, o menino, que nasceu em Eunápolis (BA), não resistiu a uma infecção generalizada. Ele nasceu com má formação no intestino, o que levou a retirada do órgão. Ele foi transferido para Belo Horizonte (MG), onde foi tratado.

O SUS não oferecia o procedimento que Pedrinho necessitava. Por conta disso, a família criou uma campanha e conseguiu arrecadar mais de R$ 880 mil, mas o valor era insuficiente para custear a cirurgia nos EUA. Por isso, a Justiça determinou que o Governo Federal arcasse com as despesas.

A família lamentou a morte de Pedrinho na página da campanha no Facebook, mas ressaltou como ele foi guerreiro nos 13 meses de vida.







Descanso do Guerreiro Pedrinho ♡ Amigos,Jamais pensei em dar essa notícia, mas infelizmente nosso guerreiro nos... Posted by Salve o Pedrinho on Domingo, 9 de agosto de 2015

adblock ativo