BB corrige falha em aplicativo que vazou contas de clientes

O Banco do Brasil anunciou ter realizado, no início da tarde desta terça-feira, 10, as correções necessárias na falha dos aplicativos da empresa, que expôs dados dos seus clientes na última segunda-feira, 9.

Devido a pane no sistema do BB, os correntistas que acessavam o aplicativo caiam em contas aleatórias de outras pessoas, onde podiam ver os dados reais da conta corrente, investimentos e outras movimentações.

O problema movimentou as redes sociais, com muitos usuários reclamando da falha nas contas do Banco do Brasil no Twitter e no Facebook.

Ainda na última segunda-feira, o banco confirmou o problema e mesmo dizendo que não havia riscos nas transações, que precisam de senha, interrompeu o acesso aos aplicativos, só retomando suas utilizações no final da manhã desta terça-feira.

