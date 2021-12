Basílica de Aparecida tem missa de Páscoa com público

A Basílica de Aparecida, em Aparecida do Norte, celebrou neste domingo, 4, a missa de Páscoa com a presença de fiéis. O Santuário foi reaberto parcialmente para o público participar da missa após decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques, que liberou a realização de cultos e missas no país.

O Santuário Nacional informou que na celebração das 8 horas da manhã, havia 154 fiéis cumprindo as determinações de distanciamento social e utilizando máscaras. Além desta celebração, mais duas missas estão programadas para este domingo com a presença parcial do público.

Durante toda a Semana Santa, as missas no local foram celebradas sem público, respeitando o decreto estadual. A visitação à Basílica estava permitida em horários que não estivessem ocorrendo missas.

O ministro ainda determinou que Estados e Municípios não podem proibir completamente a realização desses eventos. A decisão deverá ser analisada pelo plenário do STF.

