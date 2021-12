Barragem se rompe e água invade três cidades em Pernambuco

O governo de Pernambuco informou que vai enviar equipes técnicas, nesta terça-feira, 16, para visitar os principais municípios atingidos pelo rompimento da barragem Guilherme Pontes, localizada no sítio Estivas, zona rural do município de Sairé. A estrutura se rompeu no fim da tarde desta segunda-feira, 15, depois de receber grande volume de água da chuva.

A barragem fazia o represamento do curso do rio Sirinhaém, que teve o volume aumentado com a chuva. A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) informou que Sairé registrou um volume acumulado de chuva de 112 milímetros (mm) nas últimas 48 horas, correspondente a 100% do volume total esperado para o mês de junho.

A água invadiu parte de Sairé, além dos municípios de Barra de Guabiraba e Cortês, que estão localizados no fluxo do rio. Ainda não há ão há informações sobre feridos ou mortes. O governo pernambucano informou que a barragem é particular e não foi cadastrada pelo proprietário.

