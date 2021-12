Barragem de rejeitos se rompe em Minas Gerais

Uma barragem de rejeito da empresa de mineração Samarco se rompeu na tarde desta quinta-feira, 5, entre os municípios de Mariana e Ouro Preto, a cerca de 110 quilômetros de Belo Horizonte. A barragem de rejeito é uma estrutura para armazenar resíduos da mineração.

O promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador de Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, que está na região, disse que há pelo menos 10 desaparecidos. Os dejetos atingiram parte do distrito de Bento Rodrigues. "A situação é catastrófica. Muito delicada", disse.

Segundo informações preliminares da unidade aérea do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, há vítimas soterradas e pessoas ilhadas.

Três helicópteros, dos bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil, seguiam para a região por volta das 18 horas, conforme informações do capitão Marcelo, do helicóptero Arcanjo, dos Bombeiros.

A Samarco divulgou nota afirmando ter ocorrido rompimento da barragem de rejeitos chamada Fundão, na unidade de Germano, nos municípios de Ouro Preto e Mariana (MG).

Conforme o texto "a organização está mobilizando todos os esforços para priorizar o atendimento às pessoas e a mitigação de danos ao meio ambiente". A nota diz ainda que "as autoridades foram devidamente informadas e as equipes responsáveis já estão no local prestando assistência".

Conforme a empresa, "não é possível, neste momento, confirmar as causas e extensão do ocorrido, bem como a existência de vítimas" e que "por questão de segurança, a Samarco reitera a importância de que não haja deslocamentos de pessoas para o local do ocorrido, exceto as equipes envolvidas no atendimento de emergência".

