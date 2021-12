Barbosa diz que Niemeyer ajudou a projetar nome do Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, lamentou, nesta quinta-feira (6), por meio de nota, a morte de Oscar Niemeyer. No documento, Barbosa ressaltou a genialidade do arquiteto, cujas obras ajudaram a "projetar o nome do Brasil no exterior".

O ministro definiu Niemeyer como "um dos grandes expoentes da arquitetura moderna mundial", graças à "criação constante e revolucionária de novas formas de expressão arquitetônica".

"Homem de hábitos simples, notabilizou-se pela defesa dos ideários de liberdade e a busca incansável pela dignidade da gente brasileira", diz a nota.

Veja aqui a íntegra da nota do presidente do STF.

