BandNews FM pede desculpas e sai do ar após morte de Boechat

Após anunciarem a morte do jornalista Ricardo Boechat, no começo da tarde desta segunda-feira, 11, os apresentadores da rádio BandNews FM pediram desculpas e informaram que a emissora ficará temporariamente fora do ar.

De acordo com informações do site R7, a redação da BandNews FM vive um clima de consternação, desde que os jornalistas começaram a apurar sobre a queda do helicóptero.

Após confirmarem a morte de Boechat, os apresentadores relebranram a tragetória do jornalista e retiraram a emissora do ar.

