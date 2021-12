Bandidos usam WhatsApp para monitorar polícia

Esqueça mensagens engraçadas e amorosas, agora o aplicativo WhatsApp também é usado para monitorar o trabalho de policiais militares. Pelo menos foi o que agentes da 45ª Delegacia, no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, descobriram. O fato foi desvendado após a prisão de Marcondes Gomes de Oliveira, que trabalha como segurança na estação do teleférico do Alemão.

Antes de ser detido, Marcondes enviou uma mensagem para os comparsas avisando da operação policial. Marcondes era responsável por monitorar a ação da polícia no morro.

Como a estação onde ele trabalha fica em frente à 45ª DP, ele também cumpria ordens dos traficantes para dificultar a ação policial. Em uma ocasião, ele retirou uma escada do último andar da estação, que era usada por policiais para monitorar a movimentação dos traficantes. Logo após, a delegacia foi alvo de disparos de fuzil e coquetéis molotov.

Tecnologia

Os criminosos já usaram a tecnologia em suas ações delituosas. Na última sexta-feira, 7, um drone - veículo aéreo não tripulado - "jogou" um pacote de 250 gramas de cocaína no pátio do Centro de Detenção Provisória (CDP 1) de São José dos Campos, em São Paulo. A chegada do drone foi percebida por funcionários, que viram um grupo de detentos recolhendo a encomenda. Em seguida, a droga foi apreendida.

