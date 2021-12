Quadrilhas especializadas estão usando frentes falsas em máquinas de caixa eletrônico de diversos bancos para clonar cartões de clientes e efetuar saques e pagamento de compras em lojas.No primeiro vídeo abaixo, policial mostra como esquema funciona. No segundo, câmeras flagram bandido colocando a frente falsa.

Golpe já foi flagrado em agências de diversos bancos, inclusive Banco do Brasil, Caixa Econômica e particulares. No dia 14, o gerente do Banco do Brasil de iniciais M.M.S.,de 42 anos, flagrou dois equipamentos acoplados e denunciou o caso à polícia.

O "chupa-cabra" é montado sobre a frente do caixa do banco e é praticamente igual ao original. O cliente insere o cartão e depois inicia a operação de saque ou consulta de saldo. Nesse momento o cartão fica preso e quando o correntista sai para reclamar um bandido retira a frente falsa e sai rapidamente.

Veja o vídeo que demonstra a operação fraudulenta de quadrilhas de clonagem:

Da Redação Bandidos usam frentes falsas para clonar cartões nos caixas

Outro vídeo mostra o bandido colocando a frente falsa num caixa eletrônico de shopping; veja como ele age:

