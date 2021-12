Bandidos podem ter levado R$ 500 milhões do Itaú

Na sentença que condenou João Paulo dos Santos, em outubro, o juiz Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, da 4.ª Vara Criminal da Barra Funda, estimou que o valor do roubo foi de R$ 250 milhões a 500 milhões. O total transforma o assalto ao Itaú da Avenida Paulista no maior da história do Brasil. O assalto, feito por 13 criminosos, ocorreu em agosto de 2011 na capital paulista.

No roubo ao Banco Central em Fortaleza foram levados R$ 164,7 milhões, que, atualizados para valores de hoje, corresponderiam a R$ 248 milhões. "Apenas para se ter um parâmetro de comparação, quando do maior furto da história brasileira, procedido em face do Banco Central de Fortaleza, estimou-se o prejuízo em aproximadamente R$ 165 milhões, o que representa uma quantia bastante inferior ao crime retratado nos presentes autos", escreveu o juiz na sentença.

Para entrar no banco em Fortaleza, os ladrões construíram um túnel de 78 metros. Por causa de suas cenas cinematográficas, o furto virou tema de filme, chamado O Assalto ao Banco Central, dirigido por Marcos Paulo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

