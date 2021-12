Um assaltante foi surpreendido ao tentar roubar a academia Gracie Barra de Jiu-Jitsu, localizada na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Isso porque o criminoso não esperava encontrar, no estabelecimento, cerca de 15 alunos treinando. Ao perceber o risco, ele saiu correndo, pulando a catraca de acesso. Do lado de fora, outro comparsa o esperava.

A situação, inusitada, foi registrada pelo circuito interno de segurança da academia, que filmou também os lutadores correndo atrás do homem. Devido à velocidade do criminoso, ele conseguiu fugir, sem ser alcançado pelos alunos. Mas o assaltante, além de não ter sucesso no roubo, ainda deixou para trás a sandália que usava.

O professor Edgar Xavier de Mattos Neto, 41 anos, contou ao G1 Nacional que fará o registro do caso na delegacia nesta quarta-feira, 4. Segundo ele, o crime aconteceu por volta das 19h30 da última segunda, 2, um horário de grande movimento na região.

Filmagem

No vídeo, a recepcionista da academia aparece sentada, mexendo no celular, quando o suspeito invade o local. Minutos depois, ela é abordada pelo bandido e tenta correr para a parte interna do espaço, mas logo foi alcançada pelo rapaz.

Em seguida, a funcionária começa a gritar, chamando a atenção dos alunos e professores que praticavam o esporte no momento. Ao vê-los, o criminoso sai correndo e foge.

Da Redação Bandido corre de lutadores de jiu-jitsu após tentar roubar academia

