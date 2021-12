Baiano é preso com 200 'paus de selfie' contrabandeados

Francisco Carlos Nunes Ramos, o Baiano, de 46 anos, foi preso nesta quinta-feira, 29, com 200 "paus de selfie" contrabandeados da China. Ele foi autuado pelo crime de contrabando/descaminho, "por adquirir e ocultar em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, grande quantidade de mercadoria de procedência estrangeira", segundo a Polícia Civil.

Baiano foi pego em flagrante na Avenida Radial Oeste, próximo ao Maracanã, num táxi, com destino ao aeroporto Tom Jobim. Embarcaria, segundo os policiais da 35ª DP (Campo Grande), num voo comercial com destino a Salvador, sua cidade natal, onde as hastes para câmeras fotográficas e celulares seriam vendidas. Baiano é comerciante e trabalha no camelódromo da Rua Uruguaiana há 25 anos, segundo a polícia - administra cinco boxes de familiares no local.

Segundo os policiais, ele confessou que a mercadoria é da China e que foi transportada em um contêiner para o Rio. Disse que as hastes foram compradas por ele numa loja de chineses no centro do Rio.

