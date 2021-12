Baiano acusa polícia de Olinda de truculência e homofobia

O baiano Magno Costa Paim, 21 anos, acusa policiais de Olinda, em Pernambuco, de truculência e homofobia. De acordo com o site NE10, Magno e o namorado Hector Zapata, 22, foram abordados após se beijarem. Os policiais teriam dito que eles não estavam na Bahia e não poderiam se comportar da mesma forma em Pernambuco.

Hector pediu a identificação do policial, que autuou ele por desacato à autoridade. De acordo com relato dos jovens, os PMs ainda bateram no rosto e peito deles.

Eles tentam prestar queixa na polícia.







adblock ativo