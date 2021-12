Bahia registra maior número de mortes violentas intencionais do país

O Brasil registrou 61.619 mortes violentas intencionais, como assassinatos, em 2016, maior volume absoluto já registrado no País. Somente na Bahia, foram 7.110 mortes classificadas nesta modalidade.

Em todo o país, são 171 casos por dia e um crescimento de 3,8% em relação a 2015, chegando a uma taxa de 29,9 por 100 mil habitantes. Os dados divulgados nesta segunda-feira, 30, são do 11° anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

"É como se o Brasil sofresse um ataque de bomba atômica por ano. São dados impressionantes, que reforçam a necessidade de mudanças urgentes na maneira como fazemos políticas de segurança pública no Brasil. Não é possível aceitar que a sociedade conviva com esse nível de violência letal", diz Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum.

As maiores taxas foram registradas em Sergipe (64 a cada 100 mil habitantes), Rio Grande do Norte (56,9) e Alagoas (55,9).

Já a Bahia obteve uma taxa de 46,5 e, em números absolutos, ultrapassa os outros estados ou permanece entre os primeiros no que diz respeito ao número de homicídios dolosos (5.588), latrocínios (211) e lesões corporais seguida de morte (114). Entretanto, o estado é o único em que, segundo o Anuário, não há como atestar a qualidade dos dados, por conta das diferenças na metodologia aplicada para a obtenção destas informações.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e aguarda um posicionamento sobre os dados publicados no Anuário.

