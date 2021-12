Bahia é um dos estados menos transparentes do País, diz MPF

A Bahia é um dos estados menos transparentes do País, de acordo com o Ministério Público Federal (MPF). No Ranking Nacional da Transparência, do MPF, o estado ficou entre os últimos colocados, junto ao Acre e à Roraima. O topo da lista foi ocupado por Ceará, Rondônia e Espírito Santo. O levantamento leva em conta a clareza com que governos estaduais e prefeituras divulgam informações como salários de servidores, contratos, licitações e outros dados em seus portais e por outros meios.

Este é o segundo ano em que o MPF elabora o Ranking Nacional da Transparência. Para o procurador da República Alessander Sales, embora seja uma ferramenta nova, o levantamento já provoca mudanças significativas nas gestões estaduais e municipais. O índice nacional de transparência passou de 3,92 para 5,15. "O ranking evidenciou para o País inteiro as deficiências de cada portal".

Para o secretário-chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Ceará, Flávio Jucá, esse tipo de avaliação estimula a correção de falhas e cria na população o hábito de exigir transparência nas informações sobre os governos. "Tão importante quanto essas avaliações é estabelecer uma cultura de transparência dentro do Estado".

Segundo o procurador, os municípios mais pobres são os que apresentam os piores mecanismos de transparência, como os portais na internet. Para Sales, a solução de uma das questões passa obrigatoriamente pela outra. "Não ter uma gestão transparente faz com que tais municípios não consigam superar muitas das mazelas básicas daquela sociedade."

Ele disse que isso tem chamado a atenção do Ministério Público. "As cidades mais pobres apresentam os piores portais de transparência, embora sejam os que, proporcionalmente, recebem os repasses de recursos federais em maior magnitude."

Após a divulgação do ranking, o MPF aciona judicialmente estados e municípios que descumprem a Lei da Transparência (Lei Complementar 131/2009). Sales defende que o trabalho do órgão é um meio de prevenir a corrupção. "Já está provado que, quanto maior a transparência, menor a corrupção".

adblock ativo