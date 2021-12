Bahia é alvo de xenofobia após primeira confirmação de caso de coronavírus no estado

Após confirmação do caso de Covid-19 no estado da Bahia nesta sexta-feira, 6, internautas se manifestaram nas plataformas digitais. No Twitter, pessoas usaram a rede para disseminar ódio e xenofobia.

As publicações discriminatórias, como "baiano tem que se f**** mesmo", afirma o internauta o cara de ADM (@vinizzinhoo). "Pensa num estado bosta com gente pior ainda", é o tweet de Fernando Braz (@Fernandobrazs) e ainda houve o JEPMS (@JEPMS1), exclamando "Tinha que ser BAIANO!!!!" são resposta ao pronunciamento oficial do Ministério da Saúde informando o caso.

Coronavírus na Bahia

O primeiro caso no estado foi confirmado nesta sexta, 6, pela manhã, na cidade de Feira de Santana. Segundo secretário, a paciente teve o primeiro atendimento e as amostras coletadas em um hospital particular de Salvador. Em seguida, o material coletado foi enviado para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O resultado laboratorial confirmando o diagnóstico foi concluído no mesmo dia da divulgação.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

