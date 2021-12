Bactéria em hospital adia separação de siamesas baianas

A cirurgia de separação das gêmeas siameses baianas, que estava agendada para ser realizada no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia, foi adiada. A unidade de saúde decidiu suspender as operações eletivas de pacientes que poderiam precisar de leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, depois que foi constatada a presença de bactérias no setor.

O médico Zacharias Calil, que faria a cirurgia em Maria Clara e Maria Eduarda, de 3 meses, explicou que quem passa por esse tipo de operação fica debilitado e seria perigoso expor as meninas a essas bactérias. Não foi definida uma nova data para o procedimento nas gêmeas. Mas o hospital determinou a suspensão das cirurgias eletivas até 21 de agosto.

Maria Clara e Maria Eduarda nasceram em Salvador unidas pelo abdômen e compartilhando o fígado. Elas foram levadas para Goiânia, já que o HMI é referência neste tipo de procedimento. Foi nesta unidade que o médico Zacharias Calil separou os gêmeos siameses Heitor e Artur. Um dos meninos não resistiu ao procedimento, mas seu irmão, Heitor, depois de recuperado, voltou à cidade da sua família, Riacho de Santana, no interior da Bahia.

