Avião utilizado pela dupla Maiara e Maraísa é interditado pela Anac

O avião utilizado pelas cantoras Maiara e Maraísa foi interditado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) nesta quinta-feira, 17. O motivo é que a aeronave possuía indícios de táxi-aéreo clandestino, ou seja, equipamentos privados que são utilizados mediante remuneração.

Ao identificar estes indícios, a Anac suspendeu a matrícula da aeronave e as licenças dos pilotos envolvidos nas operações. Esta é a segunda vez que as cantoras se envolvem neste tipo de situação. A primeira ocorreu em 2017, quando a produção das artistas já havia sido notificada pela Anac.

"Os contratantes, nesse caso específico a produção dos cantores, também são notificados pela Agência com o objetivo de serem alertados sobre o risco de contratarem um serviço irregular, além disso a ANAC sempre solicita que os mesmos colaborem com as investigações, sem qualquer ônus, pois muitas vezes os contratantes não sabem que o serviço se trata de táxi-aéreo irregular", esclareceu a Agência em nota.

O objetivo da ação é coibir a prática clandestina de comercialização de serviços aéreos. Após conclusão da investigação ou mesmo durante o andamento do processo administrativo instaurado para apurar o caso, o piloto e o operador da aeronave podem ser multados, suspensos ou cassados.

Além da aplicação de sanções administrativas, a ANAC poderá encaminhar denúncia ao Ministério Público e à Polícia para que sejam tomadas medidas no âmbito criminal. A operação irregular de táxi-aéreo, também conhecido como táxi-aéreo pirata, é uma infração ao Código Brasileiro de Aeronáutica e pode configurar crime, conforme previsto no artigo nº 261 do Código Penal, pois coloca em risco vidas de pessoas a bordo e em solo.

Outro caso

No último sábado, 12, o avião que levava o cantor Amado Batista para a cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, foi obrigado a fazer um pouso de emergência.

O cantor havia partido da cidade de Goiânia (GO) para se apresentar no Parque de Exposições de Conquista. Segundo um funcionário do aeroporto, a aeronave deu 13 voltas no espaço aéreo até conseguir aterrissar com segurança.

"Em relação à aeronave utilizada pelo cantor Amado Batista, no último sábado (12), já há reincidência na prática do transporte irregular por parte dos proprietários e operadores da aeronave em outro caso", informou a Anac.

Denúncias

De acordo com a Agência, o contratante que perceber que a aeronave não está registrada como táxi-aéreo deve denunciar o prestador do serviço pelo número de telefone 163 ou pelo Fale com a ANAC. Nesse caso, o sigilo do denunciante é mantido e as penalidades só são aplicadas aos envolvidos na prestação do serviço. A prática irregular do táxi-aéreo é crime.

