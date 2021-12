Avião que seguia para EUA faz pouso de emergência no AM

O voo 0904 da empresa American Airlines, que fazia a rota Rio de Janeiro-Miami, fez um pouso de emergência nesta madrugada, no aeroporto internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), e teve um atraso de 2h30 horas para vistoria de suspeita de bomba e de sequestro do avião.

Na aeronave, haviam 127 passageiros, durante a viagem o Sistema de Controle do Tráfego Aéreo, comandado pela Aeronáutica, identificou no radar de voo o código de interferência ilícita, o que resultou no pouso de emergência na capital amazonense.

Entre meia-noite e 2h36, a Polícia Federal fez vistoria na aeronave e nada foi encontrado e o voo foi liberado. De acordo com a Infraero, o incidente não afetou as atividades de pouso e decolagens no Eduardo Gamos.

Em nota, a Aeronáutica disse que foi emitido o código de interferência ilícita pelo os tripulantes do voo 0904. Conforme orientação do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), o avião pousou em Manaus. Uma aeronave de defesa aérea acompanhou o voo até o pouso.

"A aeronave Boeing 767 da American Airlines foi liberada para decolagem após as medidas de segurança realizadas pelas autoridades policias, que descartaram a ocorrência de interferência ilícita", consta no comunicado.

