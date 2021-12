Avião que caiu com Gabriel Diniz não tinha autorização para táxi aéreo

O avião monomotor, modelo PA-28-180 e prefíxo PT-KLO, que transportava o cantor Gabriel Diniz, não tinha permissão para realizar o serviço de táxi aéreo (transporte de passageiros) e apenas poderia ser utilizado para fazer voos de treinamento ou instrução, segundo confirmado pela Agência Nacional de Aviação (Anac) à equipe de reportagem do Portal A TARDE.

>> Cantor viajava para festejar aniversário da namorada

>> Famosos lamentam morte de Gabriel Diniz

>> Relembre a carreira de Gabriel Diniz

Entretanto, conforme a Anac, a aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido até fevereiro de 2023 e a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) em dia até março de 2020, tornando-se em situação regular. Fabricado pela empresa Piper Aircrat, dos Estados Unidos, e pertencente ao Aeroclube de Alagoas, o avião possuía capacidade máxima para transportar quatro pessoas, incluindo a tripulação.

Além do corpo do cantor, outros dois - ainda não identificados - foram resgatados na região da Praia do Saco, cidade de Estância, e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), como divulgado pela Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE). Ainda de acordo com o órgão, o corpo de uma quarta pessoa envolvida na tragédia foi encontrado no final da tarde desta segunda, 27.

Investigações

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está responsável pela realização da 'Ação Inicial' que tem como objetivo a coleta de dados, onde envolve "fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos".

adblock ativo