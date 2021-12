Avião fura pneu durante pouso e quase sai da pista

O pneu de uma aeronave da TAM estourou durante o pouso no aeroporto de São José do Rio Preto, em São Paulo, neste sábado, 17. Após o problema, o piloto só conseguiu parar a aeronave quando esta estava no final da pista. A situação assustou os 144 passageiros que decolaram no aeroporto de Congonhas.

Passageiros relataram que o avião balançou muito na decolagem, mas que a viagem foi tranquila. Ao pousar, eles ouviram o barulho do pneu dianteiro furando e a trepidação da aeronave.

A TAM informou que os clientes receberam assistência necessária após o incidente e que o avião iria passar por manutenção.

