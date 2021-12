Avião é atingido por tiro durante voo em Santa Catarina

Um avião foi atingido por uma bala enquanto sobrevoava Florianópolis, em Santa Catarina, neste sábado. O tiro atingiu a asa esquerda, próximo ao tanque de combustível, mas a aeronave pousou normalmente.

Dois funcionários da escola de avição Voa Floripa estavam no Cessna 152 no momento da ocorrência. Eles só perceberam a situação só foi percebida após a aterrissagem.

A bala danificou a asa e flape. As polícias Civil e Federal foram notificadas, já que colocar um avião em risco é crime federal. Eles tentam identificar o momento que a aeronave foi atingida. Ela sobrevoou áreas habitadas em dois momentos. A suspeita é que o avião passou em cima do atirador, por conta do ângulo da marca do tiro.

Asa e flape foram danificados (Foto: Voe Floripa | Divulgação)

adblock ativo