Avião de carga faz pouso forçado no Recife

A pista do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre ficou fechada por pouco mais de uma hora, nesta sexta, 21, porque um avião de carga fez um pouso forçado no local. O avião saiu de São Paulo e aterrissou por volta de 6h30. Não houve feridos no acidente.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a pista ainda está parcialmente interditada. Dos cerca de 3 mil metros, 1.800 estão fechados. Apesar disso, a Infraero afirma que pousos e decolagens estão funcionando normalmente e que não há registro de grandes impactos nos horários dos voos.

A causa do acidente será examinada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Aeronáutica. A Infraero informou ainda que estuda a retirada da aeronave junto com a empresa Sterna Linhas Aéreas, dona do avião.

