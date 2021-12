Avião da Esquadrilha da Fumaça cai e mata 2 em Pirassununga

Um avião da Esquadrilha da Fumaça caiu na manhã desta segunda-feira, 12, na Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga, interior de São Paulo. O piloto, capitão João Igor Silva Pivovar, e o copiloto, capitão Fabrício Carvalho, chegaram a ejetar os assentos, mas morreram no local. A aeronave, um Super Tucano A-29, caiu às 9h10 próximo à pista. Os novos modelos de avião substituirão os antigos T-27 e estão em fase de transição e preparação.

Em comunicado oficial, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que os dois estavam em treinamento. Na nota, o brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, informou que o comando da Aeronáutica já iniciou as investigações para apurar as causas do acidente.

adblock ativo