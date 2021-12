Avião da Avianca faz pouso de emergência no aeroporto de Cumbica

Um avião da companhia aérea Avianca teve de fazer um pouso de emergência, às 7h41 desta quinta-feira, 23, no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os passageiros que viajariam para Recife tiveram de ser retirados do voo. Segundo a concessionária que administra este terminal, a aeronave está estacionada no pátio e não há impacto sobre as demais operações de partidas ou de chegadas.

Também não há restrição para pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, onde nesta quarta-feira, 22, ocorreu um princípio de incêndio em uma das turbinas do Airbus A320, da Latam, logo após a decolagem, às 18h48. A aeronave seguiria para Confins, em Belo Horizonte, com 134 passageiros e seis tripulantes. O vôo teve de ser interrompido e não houve feridos.

Segundo a Latam, a decolagem estava inicialmente prevista para as 17h40, mas teve de ser adiada por causa do fechamento do terminal em consequência do temporal com granizo, no final da tarde.

adblock ativo