Avião com princípio de incêndio tem voo cancelado

A turbina de um avião da Gol teve um princípio de incêndio neste domingo, 14, em Brasília. O avião ainda não tinha iniciado o processo de decolagem e os 145 passageiros a bordo foram desembarcados, informou a companhia aérea. O voo 1415 seguiria de Brasília para Congonhas (SP).

Segundo a Gol, houve "falha técnica no escapamento da turbina direita, danificando apenas externamente a fuselagem da aeronave próxima ao motor".

"A aeronave estava em processo de reboque para a pista, mas não chegou a iniciar o taxi para a decolagem. Os 145 clientes a bordo foram desembarcados normalmente e em segurança para serem reacomodados em outros voos da companhia e de outras aéreas, conforme disponibilidade", disse a Gol, em nota. O avião foi rebocado para manutenção.

Segundo a Inframerica, que administra o Aeroporto de Brasília, a ocorrência não provocou atrasos ou outros cancelamentos de voos.

Próximo ao aeroporto, um incêndio florestal criou uma nuvem de fumaça. Mas, segundo a Inframerica, o incêndio também não prejudicou as operações do aeroporto. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, dez militares foram acionados para combater o incêndio, por volta de 14h30. A ocorrência está em andamento e ainda não há mais detalhes sobre o incêndio, acrescentou o Corpo de Bombeiros.

adblock ativo